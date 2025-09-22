На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ «выключить» все аллергены в помещении

ACS ES&T Air: ультрафиолетовый свет нейтрализует аллергены в воздухе за 30 минут
Kyushu University

Кошачья шерсть, пылевые клещи, плесень и пыльца деревьев способны вызывать отеки глаз, зуд и приступы астмы. Эти аллергены могут сохраняться в доме месяцами, даже если источник давно исчез. Ученые из Университета Колорадо в Боулдере выяснили: особый тип ультрафиолетового излучения способен быстро инактивировать такие частицы, меняя их структуру так, что иммунная система перестает их распознавать. Работа опубликована в журнале ACS ES&T Air.

Исследователи использовали лампы с длиной волны 222 нанометра — более безопасный вариант ультрафиолета, применяемого для дезинфекции. В герметичной камере они распылили аллергены от пылевых клещей, плесени и шерсти животных, а затем включили четыре компактные лампы. Уже через 30 минут уровень «распознавания» аллергенов антителами снизился на 20–25%.

«Эти результаты показывают, что можно быстро уменьшить воздействие аллергенов — гораздо быстрее, чем с помощью месяцев уборки или купания питомцев», — отметила автор исследования Тесс Айдем.

По ее словам, в будущем портативные УФ-устройства могли бы помочь людям с аллергией при посещении домов с животными или работе в условиях повышенной пылевой нагрузки.

Ранее у человеческого слуха нашли необычную особенность.

