Японские ученые получили Шнобелевскую премию за «зебровый» камуфляж коров

Шнобелевскую премию получили японские ученые за «зебровый» камуфляж от мух
Freepik

Японские ученые получили Шнобелевскую премию по биологии за открытие защитных свойств черно-белых полосок на теле животных. «Зебровый» камуфляж помогает животным маскироваться от насекомых, сообщается на сайте премии Ig Nobel Prize.

«Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр», — заявил научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований (Япония) Томоки Кодзима.

В октябре 2019 года группа ученых во главе с Кодзимой опубликовала новое исследование, касающееся удивительных свойств «зебрового» камуфляжа и его влияния на поведение кровососущих насекомых. Как отмечается, за несколько лет до этого британские ученые сделали любопытное открытие: полоски зебр мешают насекомым определять расстояние до «опасной зоны» на теле животного, что позволило предположить, что нанесение полосок на коров может стать эффективным средством борьбы с навязчивой агрессией слепней и мух.

По данным исследователей, в ходе эксперимента они нанесли черные полосы на белых коров и, наоборот, — белые на черных, — чтобы проследить, как это повлияет на частоту укусов. Итоги удивили: количество укусов слепней уменьшилось примерно вдвое. В выводах исследователи предположили, что такой прием может быть полезным для фермеров.

Ранее шнобелевский ученый развеял ключевой миф о долгожителях.

