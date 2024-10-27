Ученый развеял один из главных мифов о долгожителях

Зоны с аномально высокой распространенностью долгожителей появились из-за ошибок сбора данных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Science and health writing».

Понятие «голубых зон», жители которых чаще становятся долгожителями, было введено путешественником Дэном Бюттнером. В новом исследовании сотрудник Оксфордского института старения населения Сол Ньюман показал, что «голубых зон», скорее всего, не существует. За свою работу он получил Шнобелевскую премию в 2024 году.

Около десяти лет назад ученый показал, что реальный возраст многих долгожителей отличается от того, о котором они сообщают. Например, в США у многих людей старше 100 лет нет свидетельств о рождении. Правительство Японии выяснило, что 82% долгожителей на самом деле были мертвы. В Греции этот показатель составил 72%. «Долгожители» также могут быть просто пропавшими без вести или жертвами мошенничеств с пенсией.

Выводы ученого согласуются с тем, что «голубые зоны» — сельские районы. Из-за низкого уровня доходов и грамотности здесь, вероятно, хуже регистрируют данные людей. Кроме того, средняя продолжительность жизни в «голубых зонах» часто ниже, чем в остальной стране. Если бы жители этих районов действительно жили дольше, можно было бы ожидать, что продолжительность жизни была бы выше.

Ранее ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга.