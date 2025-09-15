На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы действия в отношениях, приводящие к расставанию

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что подсчет того, «кто кому и сколько должен» в отношениях может серьезно подорвать счастье пары. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Авторы проанализировали данные более чем 7 тыс. пар из немецкого проекта German Family Panel, за которыми наблюдали на протяжении 13 лет.

Оказалось, что с течением времени люди в среднем становились менее склонными к ведению учета и чаще переходили к более заботливой модели — помогать партнеру без ожидания вознаграждения. Те, у кого эта склонность снижалась медленнее, быстрее теряли удовлетворенность отношениями. Даже кратковременный рост «транзакционного мышления» (желания, чтобы за услугу отплатили) снижал удовлетворенность — как в моменте, так и спустя два года.

«Наши результаты показывают: когда люди начинают концентрироваться на том, чтобы все было «по справедливости», их отношения постепенно ухудшаются», — объяснил автор исследования Хэен Гидеон Пак из Университета Торонто.

Интересно, что схожесть партнеров по этому показателю не приносила пользы. Если один из них был склонен к подсчету «должен — отдал», то удовлетворенность в паре падала, независимо от того, разделял ли другой такие взгляды.

По мнению авторов, любовь не живет по бухгалтерским книгам. Забота и щедрость укрепляют отношения, а постоянное ожидание ответных жестов незаметно подрывает доверие и теплоту.

Ранее был назван неожиданный фактор, влияющий на близость с партнером в отношениях.

