Найден способ выявления рака яичников на ранней стадии

BJC: создан новый инструмент для ранней диагностики рака яичников
Depositphotos

Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали и протестировали инструмент, который поможет врачам раньше выявлять рак яичников и тем самым спасать жизни пациенток. Работа опубликована в журнале British Journal of Cancer (BJC).

Сегодня диагностика рака яичников часто запаздывает. Женщинам с жалобами сначала делают анализ на CA125, а на УЗИ направляют только при превышении жесткого порога. Но уровень этого белка и риск рака сильно зависят от возраста. В результате болезнь часто находят уже на поздних стадиях, когда шансы на излечение минимальны.

Новая система Ovatools использует результаты стандартного анализа крови на белок CA125, который часто повышается при раке яичников, и сопоставляет их с возрастом женщины. На основе этих данных формируется персональный риск развития заболевания.

Исследование охватило данные более 340 тысяч женщин по всей Англии. Оказалось, метод работает особенно эффективно у женщин старше 50 лет и может быть внедрен в практику Национальной службы здравоохранения без лишних затрат.

«CA125 уже широко используется врачами для проверки женщин с симптомами, которые могут указывать на рак яичников, например при вздутии живота или болях. Но если добавить в расчет возраст пациентки, мы получаем более точную картину ее риска», — пояснил доктор Гарт Фанстон.

Эксперты напоминают: важно не игнорировать тревожные сигналы организма. Симптомами рака яичников могут быть постоянное вздутие живота, боли, потеря аппетита, изменения в работе кишечника или мочевого пузыря. Эти признаки не всегда указывают на онкологию, но требуют проверки у врача.

Ранее ИИ научился предсказывать опасные осложнения после операции лучше врачей.

