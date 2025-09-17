На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ИИ научился предсказывать опасные осложнения после операции лучше врачей

BJA: разработана модель ИИ, предсказывающая осложнения после операций
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали модель искусственного интеллекта, которая выявляет в обычных электрокардиограммах (ЭКГ) ранее незаметные сигналы, позволяющие с высокой точностью предсказать смертельно опасные осложнения после операций. Технология существенно превосходит по эффективности существующие методы оценки рисков, используемые врачами. Работа опубликована в журнале British Journal of Anaesthesia (BJA).

«Мы показали, что даже базовая ЭКГ содержит важнейшую информацию, которую невозможно распознать невооруженным глазом. Извлечь ее позволяют только методы машинного обучения», — отметил ведущий автор работы Роберт Д. Стивенс, руководитель подразделения информатики, интеграции и инноваций.

После крупных хирургических вмешательств значительная часть пациентов сталкивается с тяжелыми осложнениями — инфарктом, инсультом или смертью в течение 30 дней. Сегодняшние шкалы риска предсказывают такие исходы лишь примерно в 60% случаев.

Исследователи предположили, что ЭКГ может содержать скрытые маркеры, связанные не только с состоянием сердца, но и с воспалением, обменом веществ, гормональной регуляцией и уровнем электролитов. Чтобы проверить гипотезу, они проанализировали данные предоперационных ЭКГ 37 тысяч пациентов, перенесших операции в Бостоне.

Были обучены два алгоритма: один работал только с ЭКГ, второй — так называемая «фьюжн-модель» — комбинировал данные ЭКГ с медицинскими показателями пациентов (возраст, пол, сопутствующие болезни).

Оба варианта превзошли по точности существующие шкалы риска, однако именно «фьюжн-модель» оказалась наиболее эффективной: она предсказывала осложнения с точностью 85%.

«Удивительно, что всего 10 секунд данных с ЭКГ позволяют так точно прогнозировать исход операции. Это по-настоящему значимый результат, способный изменить подход к оценке хирургических рисков», — отметил соавтор исследования Карл Харрис, аспирант кафедры биомедицинской инженерии.

Следующим шагом станет проверка алгоритма на еще более масштабных выборках и его тестирование в реальном времени у пациентов, готовящихся к операции.

Ранее был найден способ обнаружить болезнь Альцгеймера за много лет до появления симптомов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами