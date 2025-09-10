Назван неожиданный фактор, влияющий на близость с партнером в отношениях

Международная команда ученых обнаружила связь между обонянием, чувствительностью к отвращению и близостью в романтических отношениях. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В исследовании участвовали 74 человека в возрасте от 17 до 56 лет. Они проходили тест на распознавание запахов и заполняли анкеты о близости в отношениях и о степени чувствительности к разным видам отвращения. Женщины, как правило, показывали более высокие показатели по физической близости, обонятельным тестам и чувствительности к сексуальному отвращению.

Оказалось, что люди, которые лучше различают запахи, чаще отмечают более глубокую эмоциональную и интеллектуальную близость с партнером. В то же время физическая и социальная близость неожиданно оказались связаны с более высокой чувствительностью к отвращению — например, к признакам болезни или определенным сексуальным ситуациям.

«Наши результаты пока предварительные, но они подтверждают: даже такой кажущийся второстепенным фактор, как обоняние, влияет на то, как мы строим эмоциональные связи», — отметила автор исследования Фиона Уайли из Университета Маккуори.

