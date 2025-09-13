В России разработали полезный корм для животных на основе грибов

Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая может изменить подход к кормлению сельскохозяйственных животных и повысить продовольственную безопасность страны. Исследователи предложили использовать микроскопические грибы Aspergillus oryzae для переработки овсяных отрубей — побочного продукта сельского хозяйства. В результате содержание белка в сырье удалось увеличить почти втрое. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Проблема нехватки белка в кормах стоит особенно остро: сегодня до 80% комбикормов составляют зерновые, что приводит к дисбалансу в рационе животных, ослаблению иммунитета, замедлению роста и даже дистрофии. Для самой молочной отрасли это означает не только снижение удоев и качества молока, но и дополнительную нагрузку на здоровье животных.

Разработанный в ПНИПУ метод основан на том, что грибница Aspergillus oryzae при росте выделяет ферменты, расщепляющие сложные соединения отрубей, и сама превращается в источник легкоусвояемого белка. Эксперимент показал: при оптимальной влажности субстрата (40%) содержание белка выросло с 8,44% до 23,67%.

Ученые отмечают, что технология не только экологична и экономична — ведь она использует дешевое и доступное сырье, — но и двойная по пользе. Помимо белка, Aspergillus oryzae вырабатывает ферменты, улучшающие пищеварение животных. В перспективе это решение позволит сократить зависимость животноводства от зерновых, стабилизировать цены на мясо и молочные продукты и уменьшить зависимость России от импортных кормовых добавок.

