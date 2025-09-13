На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали полезный корм для животных на основе грибов

ПНИПУ: разработан корм для животных на основе грибов и растительных отходов
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая может изменить подход к кормлению сельскохозяйственных животных и повысить продовольственную безопасность страны. Исследователи предложили использовать микроскопические грибы Aspergillus oryzae для переработки овсяных отрубей — побочного продукта сельского хозяйства. В результате содержание белка в сырье удалось увеличить почти втрое. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Проблема нехватки белка в кормах стоит особенно остро: сегодня до 80% комбикормов составляют зерновые, что приводит к дисбалансу в рационе животных, ослаблению иммунитета, замедлению роста и даже дистрофии. Для самой молочной отрасли это означает не только снижение удоев и качества молока, но и дополнительную нагрузку на здоровье животных.

Разработанный в ПНИПУ метод основан на том, что грибница Aspergillus oryzae при росте выделяет ферменты, расщепляющие сложные соединения отрубей, и сама превращается в источник легкоусвояемого белка. Эксперимент показал: при оптимальной влажности субстрата (40%) содержание белка выросло с 8,44% до 23,67%.

Ученые отмечают, что технология не только экологична и экономична — ведь она использует дешевое и доступное сырье, — но и двойная по пользе. Помимо белка, Aspergillus oryzae вырабатывает ферменты, улучшающие пищеварение животных. В перспективе это решение позволит сократить зависимость животноводства от зерновых, стабилизировать цены на мясо и молочные продукты и уменьшить зависимость России от импортных кормовых добавок.

Ранее ученые подтвердили, что собаки способны «читать» наши эмоции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами