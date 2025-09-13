На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судмедэксперт рассказал о двух типах смерти из-за алкоголя

Судмедэксперт Решетун: алкоголь выступает причиной двух типов смерти
Depositphotos

Летальный исход от острого отравления алкоголем случается значительно реже, чем смерть в результате последствий его употребления – несчастных случаев или болезней. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского Университета Алексей Решетун.

По словам эксперта, существуют две группы состояний, возникновение которых приводит к смерти от алкоголя. Первая группа связана с летальным исходом от острого отравления. Специалист отметил, что таких смертей бывает немного.

«Вторая группа – это те состояния, которые вызывает спиртное. Этанол меняет человеческое поведение, что заканчивается убийствами, несчастными случаями, самоубийствами. Алкоголь также является причиной развития многих хронических заболеваний, от которых человек в итоге умирает», – рассказал «Газете.Ru» специалист.

Судебно-медицинский эксперт добавил, что в структуре как насильственной, так и ненасильственной смертности алкоголь имеет очень большую долю.

«Поэтому к алкоголю должно быть абсолютно четкое и ясное отношение. И лозунг «алкоголь – это яд» должен быть на каждом углу», – отметил Решетун.

Специалист считает, что для ликвидации алкогольной зависимости необходимо строгое государственное регулирование продаж и «агрессивная профилактика».

«При этом говорить о вреде алкоголя должны не только люди, которые имеют медицинские звания, в источниках, которые мало кто читает. Это должны быть люди, которые оказывают серьезное влияние в своей профессиональной области: например, музыканты, молодежные певцы, православная церковь», – заключил судмедэксперт.

