Гипотезы Стивена Хокинга о природе черных дыр подтвердились

PRL: получены подтверждения гипотез Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна
Maggie Chiang for Simons Foundation

Ученые получили самые четкие на сегодняшний день доказательства того, что черные дыры в природе действительно ведут себя так, как предсказывала теория относительности Альберта Эйнштейна, и что фундаментальные идеи Стивена Хокинга об их природе верны. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Наблюдения сделаны с помощью усовершенствованного детектора гравитационных волн LIGO. Международная команда астрофизиков, включая Максимиано Иси и Уилла Фарра из Института Флэтайрон, проанализировала сигнал от столкновения двух черных дыр, которое произошло в 10 тысячах световых лет от Земли.

Слияние породило черную дыру массой в 63 Солнца, вращающуюся со скоростью около 100 оборотов в секунду. Благодаря улучшенной точности приборов исследователи впервые смогли зафиксировать полную «подпись» события — от первых мгновений столкновения до затухающих колебаний окончательной черной дыры.

Эти миллисекундные «отзвуки» подтвердили так называемое решение Керра: черные дыры описываются всего двумя параметрами — массой и вращением. Кроме того, данные предоставили одно из самых надежных подтверждений «теоремы площади» Хокинга, согласно которой поверхность горизонта событий может только увеличиваться, что перекликается с фундаментальным законом термодинамики о росте энтропии.

«Мы впервые получили настолько детальный взгляд на природу черных дыр. Это прорыв, который позволяет математически заглянуть в фундаментальную ткань пространства и времени», — отметил Иси.

Астрофизики подчеркивают: в ближайшие десятилетия чувствительность детекторов вырастет еще в десять раз, что позволит проверить законы физики в экстремальных условиях с беспрецедентной точностью.

