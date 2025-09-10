На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агрессия может быть заразной, подтвердили ученые

JNeurosci: агрессией можно заразиться через наблюдение
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Наблюдение за агрессивным поведением может повышать склонность к насилию. К такому выводу пришли нейробиологи из Медицинской школы Южного университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JNeurosci.

Группа исследователей провела эксперимент на мышах: самцов грызунов поместили в отсек, из которого они наблюдали, как знакомые или незнакомые особи нападали на других. Оказалось, что наблюдение за агрессией знакомых усиливало враждебность и конфликтность у наблюдателей, тогда как поведение незнакомцев подобного эффекта не вызывало.

По словам ученых, что социальные связи играют ключевую роль в «заражении» агрессией. Механизм этого явления исследователи связали с активностью определенной группы нейронов в миндалевидном теле — области мозга, отвечающей за агрессивное поведение. Нейроны активировались только тогда, когда мыши видели агрессию знакомых особей.

«Результаты эксперимента помогают лучше понять, как социальная среда и наблюдение за поведением других могут влиять на развитие агрессивных реакций, что имеет значение и для изучения человеческой психологии», — заключили авторы работы.

Ученые также предположили, что развитие склонности к насилию у людей, по крайней мере у мужчин, может работать схожим образом.

Ранее была названа ситуация, в которой женщины становятся агрессивнее мужчин.

