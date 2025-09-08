В США умер биолог Дэвид Балтимор, сделавший важное открытие в генетике

Американский биолог Дэвид Балтимор, удостоенный Нобелевской премии в области медицины за открытие механизмов передачи генетической информации, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным журналистов, Балтимор умер 6 сентября в своем доме в Массачусетсе. Его супруга Элис Хуан рассказал, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных несколькими видами рака.

В возрасте 37 лет Балтимор совершил революционное открытие в генетике, которое принесло ему Нобелевскую премию в 1975 году. Он экспериментально опроверг существовавшую догму о том, что генетическая информация передается только в направлении от ДНК к РНК. Ученый доказал, что возможен и обратный процесс — от РНК к ДНК, — который осуществляется с помощью открытого им фермента ревертазы.

Это фундаментальное открытие позволило науке понять механизм работы ретровирусов, включая ВИЧ.

В своих интервью Балтимор упоминал, что его родители были детьми иммигрантов из Российской империи, а его мать — дочь одесского портного.

