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Умер академик РАН Эдуард Волков

ТАСС: умер один из крупнейших ученых-теплоэнергетиков Эдуард Волков
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Белинский Юрий/ИТАР-ТАСС

В возрасте 86 лет умер один из крупнейших ученых в области теплоэнергетики, академик Российской академии наук (РАН) Эдуард Волков. Об этом ТАСС сообщили в РАН.

«К сожалению, из жизни ушел Эдуард Петрович Волков. Для российской и мировой науки это серьезная потеря», — сказал собеседник агентства, представитель РАН.

Причина смерти академика не называется. Известно лишь то, что он не дожил до своего дня рождения чуть больше месяца — 18 июля ему бы исполнилось 87 лет.

По данным из открытых источников, Волков создал первую в СССР автоматизированную систему контроля загазованности атмосферы. Кроме того, он исследовал новые процессы пиролиза битуминозных сланцев, при его участии запустили экспериментальную установку, перерабатывающую сотни тонн горючих сланцев в год.

Эдуард Петрович был доктором технических наук, лауреатом Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Среди его учеников 5 докторов и 15 кандидатов наук.

2 мая стало известно о смерти академика РАН, крупнейшего советского и российского ученого в области исследований мозга Святослава Медведева. Он был сыном выдающегося нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, которая занималась разработкой методов восстановления памяти.

С 1991 по 2017 год Медведев возглавлял Институт мозга человека РАН. Также он руководил проектом, посвященным изучению медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В 2021 году ученый сообщил о первых научных подтверждениях феномена «тукдам» — состояния посмертной медитации, в котором, по буддийским представлениям, могут пребывать монахи.

Ранее умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин.

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