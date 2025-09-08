На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У просмотра порно обнаружили неожиданный эффект для отношений

Shutterstock

Международная команда ученых выяснила: просмотр порно может влиять на то, как мужчины воспринимают своих партнерш. Оказалось, что мужчины, посмотревшие 30-минутный отрывок из эротического фильма, оценили привлекательность и желанность своих партнерш ниже, чем мужчины, которым показывали фрагменты «Пиратов Карибского моря» или мультфильма «Пираты! Банда неудачников». Работа опубликована в журнале Sexuality & Culture (S&C).

В исследовании приняли участие 144 человека в отношениях (средний возраст — 29 лет). Их случайным образом распределили по трем группам: одна смотрела порно, вторая — приключенческий фильм, третья — мультфильм. После просмотра участники заполняли анкеты, где оценивали партнеров, качество отношений и собственные сексуальные установки.

Неожиданно оказалось, что просмотр порно не изменял сексуальные установки (например, уровень желания, склонность к фантазиям или сексуальную раскрепощенность). Но у мужчин сработал так называемый «контрастный эффект»: после просмотра откровенных сцен их реальные партнерши казались менее привлекательными.

У женщин и представителей такого эффекта не выявили. Авторы предполагают, что культурные нормы, связанные с мужской сексуальностью и ожиданиями, делают именно мужчин более уязвимыми к подобным сравнениям.

По мнению ученых, исследование дает первые экспериментальные доказательства того, что порно может снижать восприятие привлекательности реальных партнерш у мужчин, хотя его кратковременный просмотр не влияет на сексуальные установки в целом.

Ранее ученые объяснили, почему стало модно выбирать для отношений непривлекательных людей.

