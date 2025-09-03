Ученые объяснили, почему стало модно выбирать для отношений непривлекательных людей

Среди зумеров набирает популярность феномен под названием «шрекинг» — выбор в романтические партнеры людей, которых считают «не ровней», например, менее привлекательных внешне. Само название связано с образом сказочного героя Шрека — добродушного и искреннего, но далекого от стандартов красоты. Тренд подчеркивает ценность внутреннего мира и честных отношений, однако, как отмечают ученые ПНИПУ, он может таить и скрытые риски. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Фактически речь идет о протесте против навязанных стандартов. Молодое поколение ищет подлинность и воспринимает «шрекинг» как аутентичный выбор, где чувство юмора, близость ценностей и личные качества важнее внешней картинки», — пояснила Елена Расторгуева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.

Однако у этого явления есть и обратная сторона. По словам экспертов, иногда выбор «неравного» партнера происходит неосознанно — из страха перед одиночеством или под давлением общества. В таких случаях отношения могут строиться на совпадении психологических травм и зависимых моделей поведения, что создает прочную, но болезненную связь.

«Некоторые пары формируют иллюзию гармонии, где один контролирует через чувство вины, а другой подстраивается, не умея отстаивать личные границы. Это не имеет отношения к зрелым отношениям», — отметила Расторгуева.

Ольга Юрьева, доцент ПНИПУ и кандидат психологических наук, отметила, что прочные союзы строятся не на противоположных чертах, а на общих ценностях и эмоциональной близости.

По мнению исследователей, популярность «шрекинга» объясняется сразу несколькими факторами: ценностным протестом против стереотипов красоты, влиянием соцсетей, расширением представлений о формах отношений и демографическим неравенством на «рынке партнеров». При этом эксперты напоминают: любые союзы могут быть прочными только при совпадении глубинных мотивов и взаимном уважении, а не под влиянием трендов.

