Названо условие, при котором спорт эффективнее замедляет старение

Регулярная физическая активность достоверно сокращает биологический возраст, однако наиболее выраженный эффект наблюдается у изначально тренированных и выносливых. К такому выводу ученые пришли в результате анализа десятков исследований на людях и животных. Научный обзор опубликован в журнале Aging.

Результаты показали, что физическая активность замедляет так называемые «эпигенетические часы» — молекулярные механизмы, определяющие истинный биологический возраст организма. Особенно заметные изменения наблюдаются в крови и скелетных мышцах, где у активных людей фиксируется «омоложение» клеточных структур.

Ученые подчеркивают, что эффект от тренировок у разных людей и животных может выражаться неодинаково — он зависит от изначального уровня физической подготовки, индивидуальных особенностей и работы конкретных органов. Так, у выносливых мышей замедление старения происходило не только в мышцах, но и в сердце, печени и жировой ткани.

Авторы подчеркивают, что спорт нельзя считать универсальным средством против старости, однако накопленные данные позволяют рассматривать его как один из наиболее доступных и эффективных способов продлить активное долголетие. В дальнейшем ученым предстоит раскрыть молекулярные механизмы этого влияния и разработать персонализированные программы упражнений.

