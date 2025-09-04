На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученая рассказала, насколько вероятно новое снижение ключевой ставки

ПНИПУ: Центробанк начнет снижение ставки, чтобы поддержать экономический рост
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Годовая инфляция в России продолжает снижаться: по данным журнала «Финуслуги» от Московской биржи, показатель опустился с 9,4% в июне до 8,79%. Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова рассказала, насколько вероятно новое снижение ключевой ставки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Эксперт отметила, что главной причиной возможного решения ЦБ стало сокращение потребительского спроса. Долгое время кредиты были слишком дорогими, и это ограничивало активность населения и бизнеса.

«Теперь, когда цель по сдерживанию инфляции достигнута, Центробанк может начать цикл снижения ставки, чтобы поддержать экономический рост», — объяснила она.

Для населения эффект будет двояким. С одной стороны, ипотека и потребительские кредиты начнут постепенно дешеветь, с другой — снизится доходность вкладов. Это подтолкнет людей активнее тратить деньги, но рост покупательской способности проявится только к концу 2025 года. В ближайшие же месяцы цены, по словам эксперта, будут традиционно расти, возможно, чуть быстрее инфляции.

Для бизнеса новости носят преимущественно позитивный характер. Снижение ставки удешевит кредиты, позволит компаниям активнее инвестировать в расширение производства и модернизацию оборудования, усилит конкуренцию на рынке и простимулирует долгосрочный рост.

При этом эффект от решения будет отсроченным: нужно время, чтобы изменения дошли до конечных заемщиков и отразились на макроэкономической статистике. По прогнозам ЦБ, ужесточение кредитных условий в предыдущие месяцы уже заложило основу для дальнейшего снижения инфляции, а к 2026 году ставка может снизиться до 12–13%. Главная цель, подчеркнула Стародумова, — сделать так, чтобы экономика росла стабильно, а не рывками.

Ранее ученые рассказали, стоит ли обращаться к ИИ за психологической помощью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами