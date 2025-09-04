Ученая рассказала, насколько вероятно новое снижение ключевой ставки

Годовая инфляция в России продолжает снижаться: по данным журнала «Финуслуги» от Московской биржи, показатель опустился с 9,4% в июне до 8,79%. Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова рассказала, насколько вероятно новое снижение ключевой ставки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Эксперт отметила, что главной причиной возможного решения ЦБ стало сокращение потребительского спроса. Долгое время кредиты были слишком дорогими, и это ограничивало активность населения и бизнеса.

«Теперь, когда цель по сдерживанию инфляции достигнута, Центробанк может начать цикл снижения ставки, чтобы поддержать экономический рост», — объяснила она.

Для населения эффект будет двояким. С одной стороны, ипотека и потребительские кредиты начнут постепенно дешеветь, с другой — снизится доходность вкладов. Это подтолкнет людей активнее тратить деньги, но рост покупательской способности проявится только к концу 2025 года. В ближайшие же месяцы цены, по словам эксперта, будут традиционно расти, возможно, чуть быстрее инфляции.

Для бизнеса новости носят преимущественно позитивный характер. Снижение ставки удешевит кредиты, позволит компаниям активнее инвестировать в расширение производства и модернизацию оборудования, усилит конкуренцию на рынке и простимулирует долгосрочный рост.

При этом эффект от решения будет отсроченным: нужно время, чтобы изменения дошли до конечных заемщиков и отразились на макроэкономической статистике. По прогнозам ЦБ, ужесточение кредитных условий в предыдущие месяцы уже заложило основу для дальнейшего снижения инфляции, а к 2026 году ставка может снизиться до 12–13%. Главная цель, подчеркнула Стародумова, — сделать так, чтобы экономика росла стабильно, а не рывками.

