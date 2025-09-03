На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые рассказали, стоит ли обращаться к ИИ за психологической помощью

ПНИПУ: все больше людей обращаются к ИИ вместо психолога
true
true
true
close
Depositphotos

Вместо визита к психотерапевту все больше людей выбирают беседы с искусственным интеллектом. Особенно это характерно для молодежи, которая привыкла решать большинство вопросов через технологии, включая заботу о собственных эмоциях. Однако, как отмечают ученые Пермского Политеха, у такого «цифрового психолога» есть не только преимущества, но и риски. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам Юлии Неверовой, старшего преподавателя кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, ключевое достоинство виртуального собеседника — мгновенная доступность и предсказуемо доброжелательная реакция.

«Ситуативно такой ассистент оказывается чрезвычайно полезен: он дает безусловную поддержку без необходимости выстраивать сложные социальные взаимодействия», — пояснила исследователь.

Но в долгосрочной перспективе есть и обратная сторона. Постоянное общение с ИИ может лишать человека возможности развивать коммуникативные навыки — способность ясно выражать свои мысли, делиться сложными эмоциями и справляться с разочарованием, если реальный собеседник не оправдывает ожиданий.

Кроме того, отмечает доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева, алгоритмы не способны улавливать невербальные сигналы — мимику, интонацию, интонационные оттенки. Именно они составляют основу эмоционального контакта, без которого обратная связь остается неполной и может привести к ошибочным выводам.

Особую тревогу исследователи выражают по поводу подростков и будущих поколений. Современные дети воспринимают ИИ как полезный, но неодушевленный инструмент. Однако у следующих поколений может возникнуть риск стирания границ между человеком и машиной.

«Дети после поколения Альфа могут приписывать алгоритмам эмоции и способность к сопереживанию, которой у них объективно нет. Это формирует искаженное представление о поддержке и привязанности, что в перспективе может подорвать способность выстраивать реальные человеческие связи», — подчеркнула Юрьева.

