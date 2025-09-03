Найден способ «научить» организм очищаться от опасных клеток

Ученые из Киотского университета создали экспериментальный препарат, который помогает организму самостоятельно избавляться от патологических клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

Новый препарат получил название Crunch (Connector for Removal of Unwanted Cell Habitat). В его состав входит белок, который использует естественный механизм «очистки» организма. Лекарство активирует фагоциты — иммунные клетки — которые ежедневно поглощают и перерабатывают миллиарды отмерших клеток.

Исследователи модифицировали этот процесс так, чтобы иммунная система могла удалять не только «мертвые» (дисфункциональные), но и живые патологические клетки — например, раковые или те, что вызывают аутоиммунные заболевания.

По словам ученых, Crunch работает как «метка». Он не уничтожает клетки напрямую, а связывается с определенными белками на их поверхности и передает сигнал фагоцитам. Те распознают клетку как ненужную и поглощают ее. Благодаря встроенному датчику, белок можно «перепрограммировать» на распознавание разных типов клеток, что делает платформу универсальной.

«Мы использовали естественную систему организма по удалению клеточного мусора и перенастроили ее на борьбу с живыми клетками, которых там быть не должно», — пояснил первый автор исследования Юки Ямато.

Ученые добавили, что лекарство можно адаптировать для CAR-T-терапии рака. Этот инновационный метод направлен на изменение собственных Т-лимфоцитов (иммунных клеток) пациента и нацеленаправленное уничтожение определенного типа опухолевыхолевых клеток.

