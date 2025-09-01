На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названо опасное последствие хронической усталости

npj MHD: хроническая усталость грозит уязвимостью к бактериям и грибкам
true
true
true
close
bodnar.photo/Shutterstock/FOTODOM

У пациентов с синдромом хронической усталости и миалгическим энцефаломиелитом (СХУ/МЭ) наблюдается повышенная реакция иммунной системы на бактерии, вирусы и грибки. К такому выводу пришли специалисты из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана Колумбийского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Metabolic Health and Disease.

СХУ/МЭ проявляется крайней усталостью, когнитивными нарушениями и недомоганием после физической нагрузки. Ранее это состояние считали психическим расстройством, однако современные данные показывают, что оно связано с физическими нарушениями обмена веществ, воспалением и повреждением тканей. Симптоматика заболевания перекликается с постковидным синдромом, что подтверждает возможную связь с инфекциями.

В новом исследовании ученые проанализировали кровь 56 пациентов с СХУ/МЭ и 52 здоровых добровольцев из Нью-Йорка и Калифорнии. С помощью молекулярных методов они составили карту метаболома и протеома, а также оценили иммунные реакции на микробные стимулы до и после физической нагрузки.

Результаты показали, что у пациентов с СХУ/МЭ в организме при воздействии патогенов активнее протекают процессы, характерные для хронических воспалительных заболеваний: метаболическая дисфункция, сбои в работе иммунной системы и повреждение тканей. Особенно выраженные изменения наблюдались у женщин старше 45 лет с низким уровнем полового гормона эстрадиола.

Авторы работы подчеркивают, что понимание этих механизмов открывает возможности для новых подходов к лечению. Среди потенциальных кандидатов для терапии рассматриваются метформин, цитокин IL-37 и иммунодепрессант рапамицин, которые способны снизить патологическую активность врожденного иммунитета.

Кроме того, ученые отмечают, что для пациентов с СХУ/МЭ могут быть полезны пребиотики и пробиотики, укрепляющие барьерную функцию кишечника и регулирующие воспалительные реакции.

Ранее россиянам рассказали, как лениться с пользой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами