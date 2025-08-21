На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как лениться с пользой

Психолог Уманова: существуют три правила полезной лени
true
true
true
close
Shutterstock

Лень эволюционно полезна как механизм оптимизации энергии, однако важно соблюдать несколько правил, чтобы лень не приносила вреда, рассказала «Газете.Ru» клинический психолог, специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

«Планируйте безделье: включайте в расписание «окна» для ничегонеделания. Ученые советуют: 15 минут отдыха на каждые 90 минут работы. Отдыхайте без гаджетов: игры или соцсети — не отдых. Мозг воспринимает их как работу. Выбирайте медитацию, прогулки или просто лежание с закрытыми глазами. Анализируйте сигналы: если лень длится неделю — это симптом. Возможные причины: дефицит витаминов, депрессия, гормональный сбой», — отметила Уманова.

По словам специалиста, лень — комплексный феномен. Ее польза или вред зависят от контекста, продолжительности, осознанности и состояния человека. Полезная лень — это «стратегическая пауза», инструмент оптимизации, способ услышать себя и дать мозгу пространство для скрытой работы. При этом лень может быть и симптомом скрытых проблем (психических, физических, эмоциональных) и вести к стагнации.

«Хроническое бездействие — сигнал для проверки здоровья. Простыми словами: «Лениться тактически можно, жить лениво нельзя!». Среди тревожных признаков: ощущение чувства вины и тревоги из-за своего бездельничества, потеря интереса ко всему, пренебрежение базовыми потребностями (не мыться, не готовить еду, не убираться из-за лени) и отсутствие удовлетворения после отдыха — это сигнал, что что-то не так. Такая лень часто маскирует серьезные проблемы: гормональные сбои, дефицит витаминов, анемию, депрессию, синдром хронической усталости. Все это повод обратиться к врачу», — рассказала психолог.

Ранее россиян предостерегли от покупки половинок арбуза или дыни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами