Сброс спутников Starlink с крупнейшей ракеты попал на видео

Корпорация SpaceX продемонстрировала процесс выгрузки и развертывания спутников Starlink во время десятого тестового полета Starship. Ролик размещен на странице компании в социальной сети X.

Запуск многоразовой транспортной системы Starship произошел в ночь на 27 августа. В его рамках инженеры провели испытания корабля — в том числе сброс макетов спутников Starlink V3. Процесс выгрузки макетов был записан на видео с помощью камер, которые были расположены внутри ракеты.

По данным SpaceX, через 19 минут 20 секунд после старта ракета вышла на нужную орбиту и начала сбрасывать спутники. Согласно ролику, модели сгруппировали в две группы по четыре штуки, они выбрасывались в космос попарно. Ряд спутников во время выгрузки задели двери отсека, но после этого успешно оказались снаружи и раскрылись.

Судя по данным телеметрии, тестовый запуск спутников прошел на высоте 190 км и на скорости более 26 тыс. километров в час. Новое поколение Starlink увеличит пропускную способность сети до 60 терабит в секунду.

26 августа сообщалось, что компания SpaceX отложила десятый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship.

