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В США сократят десятки программ NASA

Bloomberg: Трамп планирует избавиться от десятков программ NASA
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Depositphotos

Президент США Дональд Трамп планирует избавиться от десятков программ Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), пишет Bloomberg.

«Белый дом призывает сократить расходы NASA на науку примерно на 50%, до $3,9 млрд», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что такая политика является частью общего сокращения расходов. Она может привести к самому низкому уровню финансирования федерального агентства и, как следствие, закрытию более 40 программ и научных миссий NASA.

Кроме того, Белый дом оставил агентство без постоянного руководителя и четкой стратегии конкуренции с Китаем и другими соперниками в сфере освоения космоса.

До этого газета The Washington Post писала, что представители NASA и Пентагона начали поиск альтернатив компании SpaceX после обострения конфликта между ее основателем Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее в NASA ответили на обещание Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon.

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