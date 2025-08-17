На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, может ли прием лития защитить от болезни Альцгеймера

Невролог Махинов: прием лития при болезни Альцгеймера может быть опасен
Depositphotos

Литий необходим для нормальной работы мозга и защиты нейронов от разрушения, но принимать его при когнитивных нарушениях может быть опасно из-за токсического действия. Об этом «Газете.Ru» рассказал Константин Махинов, невролог Европейского медицинского центра (ЕМС).

Врач сослался на результаты недавнего исследования, проведенного в Гарвардском университете. Оно показало, что эндогенный (содержащийся в организме) литий играет ключевую роль в защите мозга от нейродегенерации, а его дефицит может быть связан с формированием амилоидных бляшек — маркеров болезни Альцгеймера.

«Ученые обнаружили, что бляшки накапливают литий, «забирая» его из окружающих тканей. Это запускает каскад негативных реакций: образование новых бляшек, ухудшение очистки мозга от токсичных белков, воспаление и снижение когнитивных функций», – рассказал «Газете.Ru» эксперт.

Однако, по словам доктора Махинова, результаты нельзя интерпретировать как призыв к самолечению.

«Препараты лития применяются строго по показаниям, а их использование людьми с когнитивными нарушениями может принести больше вреда, чем пользы. Для пожилых людей литий может быть особенно опасен», – предупредил врач.

Дело в том, что по мере старения у человека снижается эффективность выведения лития почками. Это позволяет микроэлементу накапливаться в организме. При этом риск передозировки повышается даже при стандартных дозах.

Врач подчеркнул, что сейчас одним из главных достижений в лечении болезни Альцгеймера является амилоид-таргетная терапия. В ходе нее в организм вводят моноклональные антитела, связывающие бета-амилоид и способствующие его выведению. При ранней диагностике такое лечение может замедлить прогрессирование болезни на 25–30 %.

«Понимание роли лития в патогенезе болезни Альцгеймера в будущем может усилить эффективность этой терапии. Однако для этого нужны крупные клинические исследования на людях, а не только на мышах и мозге человека post-mortem (после смерти)», – заключил невролог.

Ранее у раковых клеток впервые обнаружили деменцию.

