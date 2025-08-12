Россиянам рассказали, как увидеть и услышать августовский звездопад

В ближайшие дни жители России, Европы и других стран Северного полушария смогут наблюдать один из самых зрелищных метеорных потоков года — Персеиды. Как правильно наблюдать явление рассказал «Газете.Ru» астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Августовский «звездопад» получил название из-за того, что его радиант — точка, из которой, кажется, вылетают метеоры, — находится в созвездии Персея. На самом деле «падающие звезды» не имеют отношения к самим звездам: это частицы пыли и льда, сгорающие в атмосфере Земли.

Комета Свифта–Туттля сближается с Солнцем раз в 133 года, оставляя на своей орбите длинный шлейф из космических крошек. Именно через этот шлейф сейчас проходит Земля. Некоторые частицы могли быть выброшены при последнем пролете в 1992 году, другие — в 1862-м, 1737-м или даже 1610 году.

Персеиды — один из самых мощных и быстрых метеорных потоков: на пике активности можно увидеть до 150 метеоров в час, причем многие из них — яркие болиды, оставляющие за собой светящиеся следы. Каждый метеор движется со скоростью в 200 раз выше пистолетной пули.

Хотя пик приходится на ночь с 12 на 13 августа, Бурмистров советует подождать до 19 августа. К этому времени Луна уменьшит яркость с 90% до 30%, и ночное небо перестанет «засвечиваться», что позволит увидеть больше метеоров, даже если их общее количество немного снизится.

А тем, кому не повезет с погодой, ученый предлагает альтернативу — «поймать» Персеиды на FM-радио. Ионизированные следы метеоров отражают радиосигналы, создавая эффект радиоэха, который можно услышать даже днем или при сплошной облачности.

