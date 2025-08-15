Ученые создали антитело, способное остановить опасный сепсис

Ученые из Мичиганского университета создали моноклональное антитело, которое может стать новым средством борьбы с сепсисом — опасной инфекцией, поражающей весь организм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Сепсис ежегодно диагностируют у 50 миллионов человек по всему миру, при этом около 11 миллионов из них уходят из жизни. Опасность заболевания в развитии чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию, которая может вызвать отказ органов и привести к летальному исходу. Даже при интенсивной терапии риск смерти у больных с тяжелым сепсисом составляет 40%.

Новое антитело направлено на подавление «цитокиновых бурь». Так называют повышение в крови уровня цитокинов — белков, которые отвечают за связь клеток организма друг с другом. В норме цитокины контролируют инфекцию и не позволяют патогенным микроорганизмам размножаться. При сбое же их вырабатывается слишком много, и иммунитет перенаправляет свои силы уже не на патогены, а на собственные клетки.

Новое антитело может корректировать гиперактивный иммунный ответ до возникновения повреждений органов. В экспериментах на мышах оно показало способность не только предотвращать опасное воспаление, но и восстанавливать работу иммунных клеток — макрофагов, защищая легкие от повреждений.

По данным исследователей, препарат может применяться и при других состояниях, сопровождающихся острым воспалением. К ним относится ишемически-реперифузионное повреждение, возникающее при трансплантации органов.

Отмечается, что в отличие от существующих методов лечения сепсиса, антитело не вызывает нежелательного полноценного подавления иммунитета. Ученые также разработали диагностическую платформу PEdELISA, способную определить уровень шести цитокинов в одной капле плазмы всего за два часа. Этот инструмент может помочь в выявлении и мониторинге сепсиса.

