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Витамин B1 оказался полезен в борьбе с сепсисом

Cell Reports: витамин B1 восстанавливает обмен энергии в клетках при сепсисе
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Dalaifood/Shutterstock/FOTODOM

Бельгийские исследователи из Центра воспалительных исследований VIB-UGent нашли способ остановить опасный метаболический сбой при сепсисе с помощью комбинации витамина B1 и глюкозы. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell Reports.

Сепсис — это опасная и часто смертельная реакция организма на инфекцию. В отличие от обычных заболеваний, он поражает не отдельный орган, а весь организм. Иммунная система «выходит из-под контроля», из-за чего начинается системное воспаление, которое может привести к отказу жизненно важных органов. По данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), сепсис ежегодно уносит до 11 миллионов жизней.

Один из ключевых механизмов развития сепсиса — резкое накопление молочной кислоты (лактата) в крови. В норме организм расщепляет глюкозу до вещества под названием пируват, которое затем используется для производства энергии. Однако при сепсисе пируват превращается в лактат, что нарушает кислотно-щелочной баланс и приводит к падению артериального давления. При этом нехватка витамина B1 нарушает работу митохондрий — «энергетических станций» клеток — что усугубляет ситуацию.

В ходе экспериментов на мышах команда профессора Клода Либерта обнаружила: введение витамина B1 значительно снижает уровень лактата и повышает выживаемость. А при одновременном введении глюкозы организм вместо образования вредной молочной кислоты начинает снова производить энергию.

«Это простой, но мощный механизм, — отмечают авторы. — Его можно быстро адаптировать для экстренного применения в отделениях интенсивной терапии». Следующим этапом станут испытания на более крупных животных и подбор безопасных дозировок для людей.

Ранее был найден способ «заставить» организм самостоятельно бороться с гепатитом B.

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