Гормон любви также оказался «гормоном дружбы»

Current Biology: гормон любви окситоцин оказался важен для формирования дружбы
true
true
true
close
MAD.vertise/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что «гормон любви» окситоцин также играет заметную роль в формировании дружеских связей. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

Окситоцин — это нейромодулятор, который вырабатывается в мозге во время секса, родов, грудного вскармливания и социальных взаимодействий. Он связан с чувством привязанности, близости и доверием. Окситоцин отвечает за психологическую связь между матерью и ребенком, играет роль в выборе партнера и формировании пары, определяет наличие эмпатии, а также предрасполагает к нравственному поведению и лидерству.

В эксперименте использовали луговых полевок — грызунов, которые образуют прочные социальные связи и проявляют дружеское поведение, но тратят много времени на сближение с сородичами. У животных, лишенных рецепторов окситоцина, установление дружбы занимало больше времени, чем у обычных полевок. При этом такие полевки меньше ухаживали за другими членами группы и реже находились рядом с ними.

Похожие результаты получили и в последующих опытах. У животных с дефицитом рецепторов окситоцина процесс установления отношений с потенциальным партнером был в два раза медленнее. Кроме того, такие модифицированные грызуны меньше прижимались к друзьям. Также у них слабо различались уровни настороженности и агрессии при контактах с знакомыми и незнакомыми особями.

По словам авторов, окситоцин не определяет, насколько животные общительны в целом, но влияет на их избирательность в выборе, с кем именно общаться. Недостаток этого гормона замедляет формирование дружеских отношений и снижает прочность долгосрочных связей с ровесниками.

Ранее был назван гормон, повышение которого ведет к развитию психопатии.

