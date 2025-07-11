Назван гормон, повышение которого ведет к развитию психопатии

Ученые из Португалии выяснили: гормоны, связанные со стрессом и социальным поведением, могут быть связаны с развитием психопатических черт личности. Работа опубликована в журнале Psychology & Neuroscience (P&N).

Исследователи обнаружили, что у людей с выраженной импульсивностью и антисоциальным поведением чаще наблюдается повышенный уровень кортизола — основного гормона стресса.

Это противоречит популярной гипотезе о том, что психопатия связана с пониженной реакцией на стресс. Однако эффект оказался не одинаковым для всех: у тех, кто проявляет эмоциональную холодность и бессердечие, такой связи с кортизолом не обнаружено.

Также были изучены другие гормоны: тестостерон, DHEA и окситоцин. Их влияние на психопатические черты оказалось менее устойчивым — результаты разных исследований противоречивы. Особенно много различий связано с возрастом, полом участников и методами измерения.

Авторы подчеркивают, что гормоны не являются единственной причиной психопатии, но могут играть важную роль в сочетании с психологическими и социальными факторами. В будущем такие данные могут помочь в ранней диагностике и профилактике серьезных нарушений поведения, особенно у молодежи.

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