Ученые выяснили, почему яйцеклетки могут годами оставаться в спячке

Ученые из Китайского аграрного университета обнаружили, что фермент LSD1 удерживает часть фолликулов яичников в спящем состоянии и тем самым продлевает их жизнь. Он действует как эпигенетический регулятор, контролируя созревание яйцеклеток. Результаты опубликованы в журнале Science Bulletin (SciBull).

Фолликулом называют структурный компонент яичника, содержащий незрелую яйцеклетку (ооцит). Первичные фолликулы формируются у женщины до рождения и остаются с ней на всю жизнь. Большинство из них находится в покое, а лишь небольшая часть начинает развиваться. Почему одни активируются, а другие нет, долго было неизвестно.

В опытах на мышах исследователи удалили ген Lsd1 в яйцеклетках еще на стадии эмбриона. Запас спящих фолликулов у грызунов быстро истощился, но уже развивающиеся фолликулы остались нетронутыми.

Ученые выяснили, что LSD1 влияет на активность генов через метилирование гистонов — белков, которые упаковывают ДНК в ядре клетки. Если фермент не работает, в генах Foxo3 и некоторых других накапливается метка H3K4me3. Эти гены участвуют в митофагии — очистке энергетических станций клеток (митохондрий) от повреждений. Когда митофагия нарушена, в клетке накапливаются активные формы кислорода, что приводит к ферроптозу — гибели клеток из-за избыточного железа.

По словам профессора Чао Вана, LSD1 действует как переключатель: он удерживает одни фолликулы в покое, а другим позволяет развиваться. Если этот баланс нарушить, спящие клетки погибают, а активные продолжают созревать.

По словам исследователей, открытие можно будет использовать в репродуктивной медицине. Контроль работы LSD1 рассматривают как способ продлить фертильный возраст, сохранить яйцеклетки после химиотерапии и замедлить старение яичников.

