В Перми нашли способ повысить эффективность добычи золота

Ученые Пермского Политеха разработали новый метод определения месторождений золота с точностью до 90%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Россия занимает второе место в мире по объемам добычи золота — на июль 2025 года запасы страны составляют около 2,33 тыс. тонн, что эквивалентно $248,7 млрд. На этот металл приходится примерно 36% международных резервов. Золото не только служит «подушкой безопасности» экономики, но и критически важно для высокотехнологичных отраслей — от микросхем смартфонов до защитных покрытий космических аппаратов.

Однако легкодоступные россыпи практически исчерпаны, а до 80% расходов на разведку уходит на неперспективные участки. Ученые предложили решение: метод на базе искусственного интеллекта, который с 90% точностью определяет зоны с высокой золотоносной перспективностью и с 89% — участки со средним содержанием металла.

«Мы используем данные геологоразведки, магнитной съемки, тектонических разломов и другие параметры. Алгоритм оценивает не только содержание металла в породе, но и экономическую рентабельность добычи», — рассказал заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, профессор Рустам Файзрахманов.

Технология уже протестирована на открытых данных золоторудного месторождения в Кот-д'Ивуаре. Результаты совпали с реальными точками добычи, что подтвердило эффективность метода. Разработка получила свидетельство №2025667702 и может применяться для поиска не только золота, но и других полезных ископаемых, а также источников водных ресурсов.

По словам авторов, внедрение такой системы позволит снизить расходы на разведку, ускорить разработку месторождений и увеличить стратегические запасы страны, укрепив экономическую и технологическую независимость России.

