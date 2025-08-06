У кофе на ночь нашли новый побочный эффект

Вечернее потребление кофеина способно снижать самоконтроль и вызывать более импульсивное поведение. К такому выводу пришли биологи из Техасского университета в Эль-Пасо в результате серии экспериментов на дрозофилах (плодовых мушках). Результаты опубликованы в журнале iScience.

Ученые изучали влияние кофеина на поведение плодовых мушек в зависимости от времени суток и пола. После введения кофеина исследователи оценивали способность насекомых подавлять импульсивную реакцию — например, остановку движения при встрече с резким воздушным потоком. Исследователи объяснили, что в обычных условиях мушки перестают летать, когда для этого есть существенное препятствие.

Выяснилось, что ночной кофеин заметно снижает уровень самоконтроля у мушек, особенно у самок: несмотря на дискомфорт, они продолжали активно двигаться. При этом дневной кофеин такого эффекта не вызывал.

Хотя концентрация кофеина в организме самцов и самок была одинаковой, реакция различалась. Это, по мнению авторов, указывает на возможное влияние генетических или физиологических факторов, а не только гормонального фона.

«Drosophila melanogaster — превосходная модель для изучения сложного поведения благодаря генетическому и нейронному сходству с человеком», — объясняет профессор Кен-Ан Хан из Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP).

Исследователи предполагают, что полученные данные могут быть релевантны и для людей — особенно для женщин, работающих в ночную смену или употребляющих кофе перед сном. В группе риска могут оказаться медики, военнослужащие и другие специалисты, чья работа требует повышенной концентрации и самоконтроля в позднее время суток.

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