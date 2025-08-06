На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У кофе на ночь нашли новый побочный эффект

iScience: кофе на ночь может повышать импульсивность у женщин
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Вечернее потребление кофеина способно снижать самоконтроль и вызывать более импульсивное поведение. К такому выводу пришли биологи из Техасского университета в Эль-Пасо в результате серии экспериментов на дрозофилах (плодовых мушках). Результаты опубликованы в журнале iScience.

Ученые изучали влияние кофеина на поведение плодовых мушек в зависимости от времени суток и пола. После введения кофеина исследователи оценивали способность насекомых подавлять импульсивную реакцию — например, остановку движения при встрече с резким воздушным потоком. Исследователи объяснили, что в обычных условиях мушки перестают летать, когда для этого есть существенное препятствие.

Выяснилось, что ночной кофеин заметно снижает уровень самоконтроля у мушек, особенно у самок: несмотря на дискомфорт, они продолжали активно двигаться. При этом дневной кофеин такого эффекта не вызывал.

Хотя концентрация кофеина в организме самцов и самок была одинаковой, реакция различалась. Это, по мнению авторов, указывает на возможное влияние генетических или физиологических факторов, а не только гормонального фона.

«Drosophila melanogaster — превосходная модель для изучения сложного поведения благодаря генетическому и нейронному сходству с человеком», — объясняет профессор Кен-Ан Хан из Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP).

Исследователи предполагают, что полученные данные могут быть релевантны и для людей — особенно для женщин, работающих в ночную смену или употребляющих кофе перед сном. В группе риска могут оказаться медики, военнослужащие и другие специалисты, чья работа требует повышенной концентрации и самоконтроля в позднее время суток.

Ранее россиянам назвали напиток против цирроза печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами