Названы животные, артерии которых не могут «стареть»

Сыворотка крови афалин — одного из самых изученных видов дельфинов — предотвращает старение артерий у этих животных. К такому выводу пришли ученые из Университета Колорадо в Боулдере. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

Целью исследования было выяснить, почему морские млекопитающие, в отличие от людей, не страдают от атеросклероза и других возрастных заболеваний сосудов. В экспериментах ученые инкубировали артерии молодых и пожилых мышей в сыворотке крови, полученной от животных, людей и дельфинов. Таким образом исследователи оценивали влияние циркулирующих факторов крови на функцию сосудов.

Результаты показали: сыворотка пожилых мышей ухудшала работу артерий даже у молодых особей, а сыворотка молодых — напротив, стимулировала функцию старых сосудов. Аналогичные результаты были получены при использовании человеческой крови. Эти данные подтвердили, что в кровотоке присутствуют как защитные, так и вредные молекулы, влияющие на состояние сосудистой системы.

Однако сыворотка крови дельфинов продемонстрировала особые свойства — независимо от возраста животного артерии этих морских млекопитающих сохраняли хорошую функцию. Сосуды пожилых мышей, помещенные в среду с сывороткой старых дельфинов, не демонстрировали признаков возрастных изменений.

Исследователи предполагают, что в крови дельфинов с возрастом сохраняются активные молекулы, типичные для молодого организма. Сейчас команда планирует более детальное исследование состава дельфиньей сыворотки, чтобы выяснить, какие белки и механизмы обеспечивают столь мощный сосудистый эффект. Эти данные могут лечь в основу новых подходов к профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

