На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные привычки для защиты от заболеваний сосудов

BMC: четыре привычки существенно снижают риск развития атеросклероза
true
true
true
close
BOKEH STOCK/Shutterstock/FOTODOM

Регулярные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и сбалансированное питание существенно снижают риск образования бляшек в сонных артериях. К такому выводу пришли ученые из больницы Фувай (Китай). Результаты их исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

Анализ охватил данные более 43 тысяч взрослых с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с уже обнаруженными бляшками в исследование не включались. В течение почти двух лет участники находились под медицинским наблюдением и регулярно проходили ультразвуковое исследование сонных артерий, снабжающих кровью голову и шею.

Ученые оценивали влияние четырех поведенческих факторов: отказа от курения, здорового питания, физической активности и умеренного потребления алкоголя. Все эти привычки оказались связаны с заметным снижением риска образования новых бляшек. Особенно выраженный защитный эффект выявили у тех, кто не курил и придерживался сбалансированного рациона.

Наибольшее снижение риска сосудистых заболеваний наблюдалось у участников, которые следовали всем четырем рекомендациям. Ученые подсчитали, что у них риск образования бляшек был ниже на 36%. Кроме того, четыре фактора здорового образа жизни позволяют отсрочить появление отложений внутри артерий. По словам исследователей, это особенно важно для людей из группы высокого риска.

Ранее были раскрыты неочевидные причины высокого давления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами