Названы главные привычки для защиты от заболеваний сосудов

Регулярные физические нагрузки, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и сбалансированное питание существенно снижают риск образования бляшек в сонных артериях. К такому выводу пришли ученые из больницы Фувай (Китай). Результаты их исследования опубликованы в журнале BMC Public Health.

Анализ охватил данные более 43 тысяч взрослых с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Люди с уже обнаруженными бляшками в исследование не включались. В течение почти двух лет участники находились под медицинским наблюдением и регулярно проходили ультразвуковое исследование сонных артерий, снабжающих кровью голову и шею.

Ученые оценивали влияние четырех поведенческих факторов: отказа от курения, здорового питания, физической активности и умеренного потребления алкоголя. Все эти привычки оказались связаны с заметным снижением риска образования новых бляшек. Особенно выраженный защитный эффект выявили у тех, кто не курил и придерживался сбалансированного рациона.

Наибольшее снижение риска сосудистых заболеваний наблюдалось у участников, которые следовали всем четырем рекомендациям. Ученые подсчитали, что у них риск образования бляшек был ниже на 36%. Кроме того, четыре фактора здорового образа жизни позволяют отсрочить появление отложений внутри артерий. По словам исследователей, это особенно важно для людей из группы высокого риска.

Ранее были раскрыты неочевидные причины высокого давления.