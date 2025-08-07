В Перми нашли способ увеличить товарооборот между Россией и Китаем

Разница в допустимом весе грузовиков в России и Китае снижает эффективность трансграничных перевозок. Ученые Пермского Политеха изучили международный опыт и предложили скорректировать российские стандарты — это позволит увеличить объемы перевозимого груза до 14% и упростить логистику между двумя странами. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

Китай остается крупнейшим торговым партнером России — товарооборот между странами по итогам 2024 года превысил $245 млрд. Более 70% экспорта приходится на углеводороды, также растет доля руды, удобрений и алюминия. Значительная часть грузов идет по суше — на тяжелых автопоездах. Однако здесь есть проблема: весовые нормы в России и Китае различаются.

Например, китайский пятиосный грузовик может перевозить до 43 тонн, а шестиосный — до 49 тонн. В России эти значения ограничены 40 и 44 тоннами. В результате отечественным перевозчикам приходится делать больше рейсов, что увеличивает затраты и износ дорог.

Авторы исследования отмечают: современные грузовики и дорожное покрытие способны выдерживать больше. Например, во Франции разрешена нагрузка на ось до 130 килоньютон (около 13 тонн), в Финляндии общая масса автопоезда может достигать 72 тонн. Аналогичные параметры используют и в Китае.

Эксперты ПНИПУ рассчитали, как унификация стандартов скажется на российско-китайской логистике. Их вывод: повышение осевой нагрузки до 130 кН и выравнивание допустимого веса с китайскими нормами позволят безопасно увеличивать объёмы перевозок на 10–14%. При этом дорожное покрытие останется в пределах допустимых нагрузок, а частота рейсов сократится.

Такой шаг, по мнению исследователей, может способствовать дальнейшему росту товарооборота и развитию приграничной инфраструктуры. В условиях растущей торговли с Востоком и переориентации логистических потоков на Азию, эти меры особенно актуальны.

