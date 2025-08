Ученые раскрыли, как мозг запускает стресс без причины

Нейроны, отвечающие за стрессовые реакции, активируются в мозге в устойчивом ритме примерно раз в час — даже когда человек или животное не испытывает никакого стресса. Такое открытие совершили исследователи из Университета Отаго. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

В ходе эксперимента ученые использовали метод флуоресцентной микроскопии — с помощью света они отслеживали активность нейронов в мозге мышей и крыс в реальном времени. Это позволило наблюдать, как колебания активности клеток соотносятся с режимом сна и бодрствования, а также с уровнем гормонов стресса, в частности кортизола.

Особое внимание было уделено группе нейронов, вырабатывающих кортикотропин-рилизинг-гормон (CRH), который играет ключевую роль в запуске стрессовой реакции. Оказалось, что эти нейроны активируются регулярно и циклично, создавая естественные всплески мозговой активности. Они, по всей видимости, связаны с подготовкой организма к бодрствованию.

Именно эти «вспышки», как предполагают ученые, могут быть пусковым механизмом повышения уровня кортизола по утрам.

«Мы увидели, что эти клетки мозга работают как встроенный таймер, влияющий на уровень гормонов стресса даже без воздействия внешних стимулов. Они также действуют как естественный сигнал к пробуждению по утрам», — пояснил доцент Карл Айремонгер, старший автор исследования.

Более того, при искусственной активации CRH-нейронов у животных резко менялось поведение: вместо спокойного состояния они становились чрезмерно активными. Это подтверждает их ключевую роль в регуляции не только гормонов, но и психоэмоционального состояния.

Авторы работы отмечают, что открытие может пролить свет на механизмы, связывающие нарушение циркадных ритмов с проблемами сна, перепадами настроения и повышенной тревожностью. По словам Айремонгера, препараты, способные снижать активность этих нейронов, потенциально могут использоваться для лечения состояний, связанных с гиперреакцией на стресс.

