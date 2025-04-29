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Травмы мозга делают людей уязвимыми для манипуляций, выяснили ученые

PLOS Biology: повреждения префронтальной коры ухудшают самоконтроль человека
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Великобритании и Германии нашла связь между повреждениями медиальной префронтальной коры (mPFC) и повышенной импульсивностью, а также склонностью копировать импульсивное поведение других людей. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

Команда проанализировала поведение 121 участника, включая людей с травмами мозга. В рамках эксперимента им предлагали сделать выбор между немедленным небольшим вознаграждением или отсроченным, но более ценным. Затем им показывали, какой вариант предпочитают другие люди — импульсивный или терпеливый.

Оказалось, что повреждения дорсомедиальной области mPFC делает человека более восприимчивым к импульсивным решениям окружающих.

Повреждение вентромедиальной области усиливает общую импульсивность, даже без внешнего влияния.

Здоровые участники и люди с повреждениями других зон мозга демонстрировали более сдержанное поведение.

«Люди с повреждением mPFC не только чаще выбирали мгновенное вознаграждение, но и активнее копировали импульсивность окружающих», — пояснила профессор Патрисия Локвуд, руководившая исследованием.

Исследование также показало, что при повреждении мозга люди способны анализировать чужое поведение, однако но не могут противостоять его влиянию.

Ранее ученые выяснили, что повреждение некоторых областей мозга может усилить или ослабить желание людей участвовать в политической активности.

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