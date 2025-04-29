Ученые нашли связь между интересом к политике и повреждениями мозга

Brain: люди с определенными травмами мозга чаще вовлекаются в политику

Международная группа ученых из США и Италии обнаружила в мозге нейронные цепи, отвечающие за политическую вовлеченность человека. Оказалось, что повреждение некоторых областей может усилить или снизить тягу людей к политической активности. Исследование опубликовано в научном журнале Brain.

Команда проанализировала данные 124 ветеранов войны во Вьетнаме с травмами головного мозга, сравнив их с контрольной группой из 35 ветеранов без повреждений. Участники прошли тесты, оценивающие их политическую активность, идеологию и партийную принадлежность.

Оказалось, что повреждение связей с левой дорсолатеральной префронтальной корой и задним предклиньем повышало политическую вовлеченность. А травмы, затрагивающие миндалевидное тело и переднюю височную долю, наоборот, снижали интерес к политике.

При этом ни одна из поврежденных зон не влияла на сами политические убеждения — только на степень их проявления.

Результаты могут помочь в реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами, влияющими на социальное поведение.

Исследование показывает, что политическая активность может быть связана с нейробиологическими механизмами, а не только с воспитанием или средой.

Кроме того, открытие подтверждает, что мозговые сети, отвечающие за эмоциональный контроль и когнитивные функции, играют ключевую роль в социальном поведении.

Ученые планируют продолжить исследования с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), чтобы точнее определить, как воздействие на определенные зоны мозга меняет поведение.

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