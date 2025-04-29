Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли связь между интересом к политике и повреждениями мозга

Brain: люди с определенными травмами мозга чаще вовлекаются в политику
close
Fernando Llano/AP

Международная группа ученых из США и Италии обнаружила в мозге нейронные цепи, отвечающие за политическую вовлеченность человека. Оказалось, что повреждение некоторых областей может усилить или снизить тягу людей к политической активности. Исследование опубликовано в научном журнале Brain.

Команда проанализировала данные 124 ветеранов войны во Вьетнаме с травмами головного мозга, сравнив их с контрольной группой из 35 ветеранов без повреждений. Участники прошли тесты, оценивающие их политическую активность, идеологию и партийную принадлежность.

Оказалось, что повреждение связей с левой дорсолатеральной префронтальной корой и задним предклиньем повышало политическую вовлеченность. А травмы, затрагивающие миндалевидное тело и переднюю височную долю, наоборот, снижали интерес к политике.

При этом ни одна из поврежденных зон не влияла на сами политические убеждения — только на степень их проявления.

Результаты могут помочь в реабилитации пациентов с черепно-мозговыми травмами, влияющими на социальное поведение.

Исследование показывает, что политическая активность может быть связана с нейробиологическими механизмами, а не только с воспитанием или средой.

Кроме того, открытие подтверждает, что мозговые сети, отвечающие за эмоциональный контроль и когнитивные функции, играют ключевую роль в социальном поведении.

Ученые планируют продолжить исследования с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), чтобы точнее определить, как воздействие на определенные зоны мозга меняет поведение.

Ранее ученые нашли способ борьбы с конспирологическим мышлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами