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Дефицит витамина D может вызвать проблемы с потенцией, выяснили ученые

ТВJР: дефицит витамина D может вызывать эректильную дисфункцию
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Shutterstock/Image Point Fr

Ученые из Мадридского университета Комплутенсе установили, что дефицит витамина D может вызывать эректильную дисфункцию и снижать эффективность препаратов, повышающих либидо. Результаты исследования опубликованы в The British Journal of Pharmacology (ТВJР).

В исследовании приняли участие 12 взрослых мужчин. Добровольцев попросили сдать анализ крови для оценки уровня витамина D в организме. После этого у каждого испытуемого были взяты образцы ткани кавернозных тел — структурных частей полового члена.

Анализ показал, что у добровольцев с дефицитом витамина D чаще наблюдались проблемы с потенцией. Также они с большей вероятностью сообщали о низкой эффективности препаратов для повышения либидо и лечения расстройств эрекции. Ученые выявили, что недостаток витамина D снижает функцию кавернозных тел — губчатой ткани, которая имеет решающее значение для поддержания эрекции.

Исследования показывают, что примерно у каждого десятого взрослого наблюдается нехватка витамина D. Он помогает костям усваивать жизненно важный кальций и вырабатывается организмом при взаимодействии кожи с солнечным светом. Отмечается, что восполнить нехватку этого вещества можно как с помощью пищевых добавок, так и путем коррекции рациона. Больше всего витамина D содержат такие продукты, как лосось, скумбрия и яйца.

Ранее было названо опасное последствие избытка витамина B6 в организме.

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