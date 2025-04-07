Названо опасное последствие избытка витамина B6 в организме

Американский невролог Байбинг Чен сообщил о тревожной тенденции — врачами все чаще фиксируются случаи токсического поражения нервной системы, вызванного длительным приемом витамина B6 в высоких дозировках. Слова эксперта приводит издание Daily Mirror.

Врач рассказал о пациентке, обратившейся с жалобами на покалывание в конечностях и нарушение равновесия — характерными признаками поражения периферических нервов. Стандартные обследования, включая тесты на диабет, дефицит B12 и дисфункцию щитовидной железы, не выявили отклонений.

Позже выяснилось, что женщина в течение нескольких лет принимала витамин B6 в значительно превышающих норму дозах — как в виде капсул, так и в виде энергетических напитков. Пациентка сообщила, что вдохновлялась материалами о предполагаемом положительном влиянии витамина B6 на когнитивные функции.

Врач отметил, что пиридоксин (B6) играет важную роль в обмене аминокислот, синтезе нейромедиаторов и поддержке иммунной системы. По словам доктора Чена, безопасная суточная доза витамина B6 составляет всего 1,4–1,6 мг, и она легко достигается с помощью сбалансированного питания. Опасность представляет систематическое потребление более 200 мг в день — такая доза способна вызывать необратимые повреждения нервных волокон.

Невролог подчеркнул, что добавки с витамином B6 нередко входят в состав мультивитаминных комплексов, а значит, риск передозировки возрастает, особенно если человек одновременно получает его из нескольких источников. Он настоятельно рекомендует перед началом приема любых витаминов консультироваться с врачом и не превышать рекомендованные дозировки.

Отмечается, что в медицинской литературе все чаще описываются случаи сенсорной нейропатии, связанной с избытком витамина B6. Симптомы варьируются от легкого онемения конечностей до серьезных нарушений координации и хронической боли.

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