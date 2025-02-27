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Болезнь Альцгеймера научились выявлять по сетчатке глаза

A&D: изменения в толщине сетчатки могут говорить о болезни Альцгеймера
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Shutterstock

Ученые из Медицинской школы Университета Индианы выяснили, что по состоянию глаз, в частности, сетчатки — светочувствительной ткани в задней части органа зрения — можно выявлять ранние признаки болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

В ходе исследования ученые обнаружили, что наличие гена APOE4, который увеличивает риск развития болезни Альцгеймера, нарушает функцию сетчатки у мышей. Это открытие указывает на прямую связь между этим генетическим вариантом и проблемами с визуальной обработкой, связанными с заболеванием.

Исследовательская группа использовала новейшие методы визуализации для анализа структуры и функции сетчатки у мышей. В сравнении с контрольной группой у грызунов с аналогом человеческой болезни Альцгеймера были зафиксированы значительные изменения в толщине сетчатки и электрической активности тканей.

Полученные результаты совпали с клиническими наблюдениями аномалий сетчатки у людей с болезнью Альцгеймера, что подтверждает актуальность модели для изучения факторов, провоцирующих болезнь.

«Новые данные подчеркивают потенциал визуализации сетчатки как неинвазивного метода для раннего выявления нейронных изменений», — отметили ученые.

Ранее была создана нейросеть, измеряющая скорость старения мозга человека.

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