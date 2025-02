Создана нейросеть, измеряющая скорость старения мозга человека

Американские ученые из Университета Южной Калифорнии разработали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая анализирует МРТ-сканы мозга, чтобы измерить скорость его старения. Этот инструмент может стать ключевым для раннего выявления и профилактики деменции и болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Биологический возраст мозга может отличаться от хронологического. Например, у двух людей одного возраста мозг может стареть с разной скоростью.

Нейросеть использует трехмерную сверточную нейронную сеть (3D-CNN) для анализа МРТ-снимков. В отличие от предыдущих методов, она сравнивает несколько изображений одного человека, сделанных в разное время, что позволяет точнее определить скорость старения мозга.

Модель протестирована на 3000 МРТ-сканах здоровых взрослых и 140 пациентах с болезнью Альцгеймера. Результаты показали, что скорость старения мозга коррелирует с изменениями в когнитивных тестах, что делает модель потенциальным биомаркером для раннего выявления деменции и других заболеваний.

Исследование также выявило различия в скорости старения мозга у мужчин и женщин, что может объяснить разный риск развития Альцгеймера наряду с другими болезнями.

Инструмент позволяет неинвазивно измерять биологический возраст мозга, что ранее было невозможно без инвазивных процедур, отметили авторы разработки.

