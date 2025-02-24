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Ученые обратили диабет вспять с помощью искусственных сосудов

SciAdv: пересадка клеток для производства инсулина излечило мышей от диабета
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Американские ученые из медицинского центра Вейл Корнеллского университета добились прорыва в лечении диабета 1 типа, создав новый метод терапии. Он основан на трансплантации островков поджелудочной железы. Специалисты добавили к этим тканям искусственные клетки, формирующие кровеносные сосуды. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Островки поджелудочной железы — это скопления клеток, вырабатывающих инсулин. При диабете 1 типа эти клетки разрушаются иммунной системой. Текущий метод трансплантации островков в печень имеет ограничения: низкая выживаемость клеток и необходимость пожизненного приема иммунодепрессантов.

Новый подход предполагает подкожную трансплантацию островков вместе с перепрограммированными сосудистыми эндотелиальными клетками (R-VEC). Эти клетки создают сеть сосудов, обеспечивая островки кислородом и питательными веществами, что значительно повышает их выживаемость.

Как показали эксперименты на мышах, грызуны, получившие трансплантаты островков и R-VEC, восстановили нормальный уровень глюкозы в крови и вес. Эффект сохранялся до 20 недель.

Хотя метод требует доработки, он открывает новые возможности для лечения диабета 1 типа, считают исследователи.

Ранее ученые назвали привычку, существенно снижающую риск развития диабета.

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