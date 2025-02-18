Названа привычка, существенно снижающая риск развития диабета

Датские ученые из Копенгагенского университета выяснили, что умеренная и интенсивная физическая активность в свободное время значительно снижает риск развития диабета 2 типа. Однако физический труд на работе не дает такого же защитного эффекта. Исследование опубликовано в Американском журнале профилактической медицины (AJMP).

Команда изучила данные 5866 работающих взрослых в возрасте от 30 до 60 лет. Участники прошли медицинские обследования и ответили на вопросы о своей физической активности на рабочем месте и в свободное время за период с 1996 по 2020 год.

Выводы показали, что спорт, прогулки и иная физическая активность на досуге уменьшают риск диабета 2 типа. А малоподвижный образ жизни в свободное время в сочетании с физическим трудом повышает риск заболевания. Кроме того, даже существенные физические нагрузки на работе не защищают от диабета.

Ученые подчеркивают, что текущие рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не учитывают различий между физической активностью на работе и в свободное время. Это может вводить в заблуждение, создавая впечатление, что любой вид активности одинаково полезен.

Ученые призывают пересмотреть рекомендации по физической активности, чтобы подчеркнуть важность активности в свободное время для профилактики диабета и других заболеваний.

Ранее исследователи назвали диету, повышающую риск развития диабета у подростков.