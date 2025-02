Найден способ повысить растворимость лекарств в тысячи раз

Международная группа ученых из Гарвардского университета (США) и Китайского университета Гонконга (КНР) представили передовую технологию, которая может значительно улучшить растворимость лекарственных препаратов. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Более 60% потенциальных лекарств страдают от низкой растворимости, что ограничивает их эффективность и биодоступность. Традиционные методы повышения растворимости, такие как уменьшение размера частиц или использование липидных систем, часто дорогостоящи и нестабильны.

В новом исследовании команда создала наноповерхности из кремния с сверхвысокой плотностью силанольных групп (20 ОН/нм2). Эти поверхности способны адсорбировать молекулы лекарств в сухих условиях.

При контакте с водой молекулы воды вытесняют лекарства благодаря более высокой аффинности (надежности) связывания, что приводит к быстрому высвобождению и растворению препаратов.

Испытания показали, что новая технология увеличило высвобождение ибупрофена до 90% в течение часа, по сравнению с менее чем 20% для кристаллической формы за шесть часов. Кроме того, метод в 10–2000 раз повысил растворяемость 15 плохо растворимых препаратов, включая кетопрофен и доцетаксел.

Если технология пройдет клинические испытания, она может значительно снизить стоимость разработки лекарств, уменьшить требуемые дозировки и повысить доступность препаратов для пациентов, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как противоопухолевые препараты проникают в раковые клетки.