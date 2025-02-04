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Обезьяны помогают людям, когда понимают, что те не знают чего-то

PNAS: обезьяны бонобо распознают невежество людей
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Lola ya Bonobo Sanctuary

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса впервые доказали, что обезьяны бонобо не только распознают пробелы в знаниях других, но и осознанно передают им недостающую информацию. Открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), подтверждает, что у бонобо есть зачатки «теории разума» — способности понимать, что другие существа могут обладать отличными от их собственных знаниями и представлениями.

Бонобо (Pan paniscus) — один из двух видов шимпанзе и ближайший родственник человека. Они обитают только в лесах Демократической Республики Конго и известны своим высоким уровнем социальной организации, миролюбием и развитой способностью к коммуникации. В отличие от обыкновенных шимпанзе, которые часто проявляют агрессию, бонобо решают конфликты с помощью социальных взаимодействий, включая жесты, звуки и телесный контакт.

В исследовании участвовали три бонобо: 25-летний Ньота, 43-летний Канзи и 13-летний Теко. Во время эксперимента один из ученых прятал виноград под одним из трех стаканчиков. Другой человек, сидящий напротив обезьяны, либо видел, куда спрятан корм, либо нет. После этого он спрашивал у коллеги где находится лакомство.

Если человек знал, где спрятан виноград, бонобо спокойно ждали, когда он его достанет. Но если он не знал, обезьяны начинали активно указывать на правильный стаканчик, часто делая это настойчиво и демонстративно.

«Их пальцы буквально пронзали сетку — было очевидно, что они пытаются что-то сказать», — сообщил профессор Крис Крупенье. — «Особенно энергично себя вел Канзи, который несколько раз подряд нажимал на нужный стаканчик, показывая, что там находится еда».

До сих пор считалось, что способность осознавать чужие пробелы в знаниях свойственна только людям и лежит в основе таких сложных процессов, как обучение и социальное взаимодействие. Однако новое исследование доказывает, что эти когнитивные способности могли появиться миллионы лет назад у наших общих предков с приматами.

«Результаты показывают, что бонобо одновременно удерживают в голове два противоречивых представления: они знают, где находится еда, и при этом осознают, что человек этой информации не имеет», – отметил Крупенье.

Следующий шаг ученых — выяснить, стремятся ли обезьяны просто изменить поведение человека или осознанно пытаются повлиять на его знания и представления.

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