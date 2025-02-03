Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученых удивила причина, по которой дельфины писают в воздух

BP: амазонские дельфины используют струи мочи для общения с сородичами
close
Claryana Araújo-Wang/Botos do Cerrado Research Project/CetAsia Research Group

Международная команда ученых выявила уникальный способ коммуникации амазонских дельфинов (Inia geoffrensis). Самцы этих млекопитающих выпускают в воздух струи мочи, привлекая внимание других особей. Работа опубликована в журнале Behavioural Processes (BP).

Исследование проходило в бразильской реке Токантинс. В течение 219 часов ученые наблюдали за дельфинами и зафиксировали 36 случаев, когда самцы переворачивались вверх брюхом и выпускали в воздух струи мочи длиной до одного метра. Но самое удивительное — это реакция других дельфинов. Они стремительно подплывали к месту выброса и, касаясь струи рылом, изучали «послание».

На носовой части дельфинов расположены щетинки, которые, вероятно, играют роль сенсоров, улавливающих химический состав мочи. Таким образом, дельфины могут получать информацию о статусе и физиологическом состоянии сородичей. Ранее считалось, что дельфины ориентируются преимущественно с помощью эхолокации и зрительного восприятия. Однако у амазонских дельфинов зрение под водой развито слабо, что делает тактильное и химическое восприятие особенно важными.

Исследователи предполагают, что моча содержит гормоны и другие соединения, передающие сведения о здоровье, возрасте и репродуктивном статусе особи. Этот механизм схож с запаховой коммуникацией наземных животных, таких как волки или копытные, но адаптирован к жизни в водной среде.

В отличие от морских дельфинов, которые могут распознавать друг друга по вкусу мочи под водой, амазонские дельфины используют другой метод. Одна из гипотез предполагает, что падение жидкости на поверхность воды сопровождается характерным звуком, помогающим быстро определить местоположение «сообщения».

Ученые планируют детально изучить химический состав мочи амазонских дельфинов, чтобы определить, какие именно вещества привлекают внимание сородичей. Это поможет глубже понять механизмы социальной организации этих млекопитающих.

Ранее у побережья Калифорнии засняли редкое «суперстадо» из 1500 дельфинов

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами