Ученых удивила причина, по которой дельфины писают в воздух

Международная команда ученых выявила уникальный способ коммуникации амазонских дельфинов (Inia geoffrensis). Самцы этих млекопитающих выпускают в воздух струи мочи, привлекая внимание других особей. Работа опубликована в журнале Behavioural Processes (BP).

Исследование проходило в бразильской реке Токантинс. В течение 219 часов ученые наблюдали за дельфинами и зафиксировали 36 случаев, когда самцы переворачивались вверх брюхом и выпускали в воздух струи мочи длиной до одного метра. Но самое удивительное — это реакция других дельфинов. Они стремительно подплывали к месту выброса и, касаясь струи рылом, изучали «послание».

На носовой части дельфинов расположены щетинки, которые, вероятно, играют роль сенсоров, улавливающих химический состав мочи. Таким образом, дельфины могут получать информацию о статусе и физиологическом состоянии сородичей. Ранее считалось, что дельфины ориентируются преимущественно с помощью эхолокации и зрительного восприятия. Однако у амазонских дельфинов зрение под водой развито слабо, что делает тактильное и химическое восприятие особенно важными.

Исследователи предполагают, что моча содержит гормоны и другие соединения, передающие сведения о здоровье, возрасте и репродуктивном статусе особи. Этот механизм схож с запаховой коммуникацией наземных животных, таких как волки или копытные, но адаптирован к жизни в водной среде.

В отличие от морских дельфинов, которые могут распознавать друг друга по вкусу мочи под водой, амазонские дельфины используют другой метод. Одна из гипотез предполагает, что падение жидкости на поверхность воды сопровождается характерным звуком, помогающим быстро определить местоположение «сообщения».

Ученые планируют детально изучить химический состав мочи амазонских дельфинов, чтобы определить, какие именно вещества привлекают внимание сородичей. Это поможет глубже понять механизмы социальной организации этих млекопитающих.

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