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Самый распространенный гербицид в мире оказался опасен для младенцев

PNAS: гербицид глифосат повышает риск рождения недоношенных детей
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Американские ученые из Университета штата Орегон обнаружили, что воздействие сельскохозяйственного химиката глифосата наносит вред здоровью младенцев. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Глифосат применяется для борьбы с сорняками и считается самым распространенным гербицидом в мире. Он повсеместно применяется в агропромышленной отрасли. Глифосат уничтожает любые растения без генетических модификаций (ГМ) для защиты от его действия.

В новом исследовании специалисты оценили воздействие химиката в сельских округах США, собрав более 9 млн записей о рождении в этих районах с 1990 по 2013 год.

Как показал анализ, до середины 1990-х годов показатели сроков беременности и веса новорожденных оставались схожими во всех округах. Однако после 1996 года здоровье младенцев резко ухудшилось в местах выращивания ГМ-культур.

Результаты показали, что из-за глифосата средняя продолжительность беременности сократилась на один день, а средний вес при рождении упал на 23–32 грамма.

«В сочетании с другими недавними работами результаты ставят под сомнение преобладающую позицию регулирующих органов, согласно которой генетически модифицированные культуры и связанные с ними методы ведения сельского хозяйства безопасны и даже полезны для здоровья», — отметили авторы доклада.

Ранее ученые обнаружили связь между глифосатом и развитием деменции.

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