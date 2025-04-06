Матвиенко: высокий уровень отношений РФ и Узбекистана не под силу другим странам

Глава Совфеда Валентина Матвиенко считает, что отношения России и Узбекистана играют стабилизирующую роль в Азии, передает ТАСС.

На встрече пикером Сената Олий мажлиса (верхней палаты узбекского парламента) Узбекистана Танзилой Нарбаевой Матвиенко назвала отношения Москвы и Ташкента «стабильными» и «уверенными», что важно как для стабилизации ситуации в регионе, так и для сферы безопасности Азии.

«Наши президенты задали такую планку, такой уровень межгосударственных отношений высокий, что другим странам это не под силу. По содержанию, по наполнению межгосударственного взаимодействия и, конечно, по умению сохранить вековую дружбу наших народов, доброжелательность», — сказала глава Совфеда.

Она добавила, что сотрудничество между странами строится на доверии, учете национальных интересов и традициях.

В феврале этого года президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев во время телефонных переговоров обсудили рост инвестиционного сотрудничества и промкооперацию между двумя странами. Особое внимание было уделено обеспечению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

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