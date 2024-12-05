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У гербицидов нашли новое опасное свойство

ASU: гербицид глифосат ускоряет риск развития болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Ученые из Университета штата Аризона установили, что молекулы популярного гербицида глифосата способны ускорять развитие болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний даже после прекращения контакта с загрязненными им предметами или пищей. Результаты опубликованы на сайте университета — Arizona State University (ASU).

Глифосат — системный гербицид широкого спектра действия, который эффективен против однолетних и многолетних сорняков. Он выпускается в виде кристаллов, не имеющих запаха. Этот гербицид вызывает все большее беспокойство из-за своего воздействия на здоровье человека и окружающую среду. В нескольких странах Европы, Канаде и ряде арабских государств глифосат уже запрещен из-за возможной связи с развитием рака и нарушениями экосистем.

В ходе эксперимента мышей кормили пищей, содержащей этот гербицид, в течение 13 недель, после чего перевели их на «чистую» диету. После этого наблюдения за животными продлились еще шесть месяцев.

У грызунов, подвергшихся действию гербицида, были выявлены ухудшения памяти, тревожные состояния, а также повышение уровней бета-амилоида и тау-белка в мозге. Ученые объяснили, что эти протеины способны формировать «бляшки», выступающие характерным признаком болезни Альцгеймера. Глифосат также вызывал когнитивные нарушения, выраженность которых зависела от дозы.

«Эти результаты подчеркивают необходимость пересмотра взглядов на долгосрочную безопасность глифосата. Мы надеемся, что наше исследование станет импульсом для более глубокого изучения его накопления в организме,» — заявила научный сотрудник Университета штата Аризона Саманта Бартоломью.

Ранее была найдена связь между пестицидами и раком предстательной железы.

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